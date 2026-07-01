Coupe du monde 2026 : la Norvège brise le rêve des Ivoiriens

En marge de la 3ᵉ journée des seizièmes de finale du Mondial 2026, la Côte d’Ivoire défiait la Norvège ce mardi 30 juin, à Dallas. À l’issue des 90 minutes de jeu, les Ivoiriens se sont inclinés 2-1. Un résultat synonyme d’élimination pour les Éléphants de la Côte d’Ivoire.

Après l’Afrique du Sud et le Maroc, c’était au tour de la Côte d’Ivoire de disputer son seizième de finale.

Dans un match équilibré, les Ivoiriens ont vu leur rêve de qualification se briser après un revers 2-1. L’ouverture du score est venue côté norvégien sur une action individuelle bien menée par Antonio Nusa, à six minutes de la pause.

À la reprise, les Éléphants ont mis le pied sur le ballon et se sont offert plusieurs occasions de but. Après les premiers changements tactiques effectués par Emerse Faé, les Ivoiriens sont revenus au score à la 74ᵉ minute grâce à un somptueux but d’Amad Diallo, entré quelques minutes plus tôt.

Malgré cette égalisation et plusieurs autres tentatives offensives, la sélection ivoirienne a fini par craquer à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Sur un service de Patrick Berg, Erling Haaland a offert la qualification aux Vikings.

La Côte d’Ivoire quitte la compétition au stade des seizièmes de finale après un parcours brillant en phases de poules, marqué par deux victoires et une première qualification en phase finale de la Coupe du monde.