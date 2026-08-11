Coupures d’électricité à Conakry : « Nous sommes en train de préparer l’étiage de 2027», justifie Laye Sekou Camara

Les coupures d’électricité se multiplient ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Conakry, suscitant inquiétude et mécontentement chez de nombreux usagers. Face à cette situation, le ministère de l’Énergie assure que des actions sont en cours afin d’améliorer progressivement la desserte électrique dans la capitale.

C’est dans ce contexte que le ministre de l’Énergie, Laye Sekou Camara, a délocalisé, ce lundi 10 août 2026, le traditionnel conseil de cabinet de son département au siège de l’Électricité de Guinée (EDG). Cette démarche intervient alors que l’entreprise publique est confrontée à d’importantes difficultés dans la fourniture régulière de l’électricité.

À cette occasion, le ministre a reconnu les perturbations enregistrées sur le réseau, tout en évoquant plusieurs facteurs à l’origine de cette situation. « C’est vrai qu’il y a des difficultés, mais c’est dû à plusieurs problèmes. Aujourd’hui, la logistique est un gros problème, l’alimentation en HFO qui est un gros problème pour tous les pays de la sous-région depuis un certain temps », a expliqué Laye Sekou Camara.

Au-delà des contraintes actuelles, le ministre a également évoqué les dispositions prises en prévision de la prochaine période d’étiage. Il a notamment souligné la nécessité de profiter de la saison des pluies pour effectuer des travaux sur les installations électriques afin de mieux anticiper les difficultés liées aux périodes de forte chaleur. « Nous sommes en train de préparer l’étiage de 2027. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de travaux. Aujourd’hui, même si on coupe le courant, la personne peut supporter, il y a moins de chaleur. Donc il faut profiter pendant cette saison pour réparer ce qui est à réparer et s’apprêter pour les saisons chaudes », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, les travaux actuellement engagés sur certaines infrastructures expliquent également une partie des coupures observées dans plusieurs quartiers de la capitale. « C’est pourquoi aujourd’hui, on peut constater de part et d’autre beaucoup de coupures dans certains quartiers, c’est pour des travaux », a-t-il précisé.

Alors que la fréquence des interruptions alimente les préoccupations des consommateurs, Laye Sekou Camara a voulu rassurer les populations de Conakry, affirmant que des efforts sont déployés pour améliorer la fourniture d’électricité. « Nous rassurons encore la population de Conakry que nous faisons tous les efforts pour qu’on puisse servir tout le monde et qu’on donne de la production à tout le monde, on donne de l’énergie à tout le monde », a assuré Laye Sekou Camara.

Le ministre a toutefois appelé les usagers à faire preuve de patience et à accorder leur confiance à l’Électricité de Guinée afin de permettre à la société de poursuivre les travaux engagés. « Mais qu’eux aussi donnent du crédit à EDG pour qu’EDG puisse faire son travail », a-t-il conclu.