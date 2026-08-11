Ebola en RDC : l’épidémie franchit le seuil des 2 000 morts

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s’intensifie. Présente dans cinq provinces du Nord-Est du pays, la maladie a désormais causé plus de 2000 décès, selon les dernières données sanitaires rapportées par l’Agence congolaise de presse (ACP).

Le dernier bilan fait état d’ un « cumul de 2 011 personnes décédées parmi les cas confirmés ou testés positifs à Ebola. »

La situation reste également préoccupante pour les personnes actuellement prises en charge. Le ministre congolais de la santé rapporte que « 704 patients sont soit en isolement, soit hospitalisés ». En parallèle, les équipes sanitaires poursuivent la surveillance des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés.

Face à l’évolution de l’épidémie. Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, avait pourtant alerté une semaine plus tôt sur la gravité de la situation. « La trajectoire de cette épidémie est inacceptable. Il est important qu’on arrête cette épidémie», avait-il déclaré.

Le nombre de morts liés à l’épidémie d’Ebola en RDC dépasse désormais les 2000. Selon l’ACP,seule l’épidémie de 2018- 2020 avait fait plus de victimes, avec 2 287 décès. La situation actuelle évolue très rapidement, après avoir atteint 1000 morts en neuf semaines, le bilan a doublé en seulement trois semaines.

Malgré les efforts engagés, les autorités sanitaires appellent à rester vigilants et à continuer le respect des mesures de prévention pour limiter la propagation de la maladie.