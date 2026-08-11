Effondrement d’un immeuble à Hafia : Djénabou Touré annonce l’évacuation des zones à risque

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble à Hafia, qui a fait au moins quatre morts, la ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Djénabou Touré, a appelé les élus locaux à assumer pleinement leur responsabilité dans la prévention et la gestion des risques au sein de leurs collectivités.

Présente sur les lieux du drame, la ministre a, dans un premier temps, présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux populations de Dixinn. Au-delà des opérations de secours et des investigations annoncées pour déterminer les circonstances de l’effondrement, Djénabou Touré a mis l’accent sur le rôle des élus locaux et des autorités administratives dans l’anticipation et la prévention des situations à risque. « Le rôle des élus locaux et des autorités administratives consiste non seulement à appuyer les services techniques dans les enquêtes et les investigations, mais également à sensibiliser les populations lorsqu’un risque est signalé dans leur localité », a-t-elle rappelé.

La ministre a également souligné que la responsabilité des autorités ne devait pas se limiter à la sensibilisation, notamment lorsque la sécurité des populations est directement menacée. Dans ce cas, l’évacuation des personnes exposées doit être envisagée. « Il faut qu’elles prennent conscience du danger et procèdent, si nécessaire, à leur évacuation », a-t-elle ajouté.

Selon Djénabou Touré, les autorités avaient déjà été alertées sur la situation et des actions de sensibilisation avaient été engagées auprès des populations concernées. Elle reconnaît néanmoins les difficultés auxquelles peuvent être confrontées certaines personnes lorsqu’elles sont appelées à quitter une zone à risque. « Malheureusement, il arrive que certaines personnes se demandent où aller et quoi faire, alors que la préservation de la vie doit rester notre priorité. Nous devons tous œuvrer à protéger nos vies », a-t-elle déclaré.

Face à ces risques, la ministre annonce la poursuite des actions de sensibilisation, notamment dans les zones identifiées comme dangereuses. Elle affirme par ailleurs que des études techniques ont déjà été réalisées. « Nous allons donc poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones à risque. Des études ont été réalisées avec les différents services techniques et leurs résultats sont disponibles », a-t-elle annoncé.

Au-delà de ces mesures de prévention, Djénabou Touré a annoncé l’intervention prochaine du gouvernement pour encadrer l’évacuation des populations vivant dans les zones présentant un danger. « Une décision gouvernementale interviendra afin de procéder à l’évacuation des populations installées dans les zones identifiées comme dangereuses, dans le respect des dispositions qui seront arrêtées par les autorités compétentes », a-t-elle précisé.