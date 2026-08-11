Kassory Fofana quitte la Clinique Pasteur : son avocat précise les conditions de son nouveau suivi médical

Après le verdict rendu le 2 juillet 2026 par la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana se trouve désormais dans un lieu permettant à son médecin traitant d’assurer la continuité de son suivi médical. Selon son avocat, Me Sidiki Bérété, la défense attend désormais la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire qui frappe son client, afin qu’il puisse bénéficier de soins spécialisés à l’étranger.

Poursuivi depuis 2022 par le parquet spécial près la CRIEF pour des faits de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux portant sur environ 15 milliards de francs guinéens, Ibrahima Kassory Fofana a été fixé sur son sort par la juridiction d’appel.

Le 2 juillet 2026, la Chambre des appels de la CRIEF, présidée par le juge Daye Mara, l’a déclaré non coupable des faits de détournement de deniers publics. En revanche, l’ancien chef du gouvernement a été reconnu coupable d’enrichissement illicite et condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

Selon sa défense, cette peine a désormais été purgée. Mais l’état de santé de l’ancien Premier ministre et la possibilité de son évacuation sanitaire à l’étranger restent au centre des préoccupations de ses avocats.

Dans un entretien accordé à Guinée360, Me Sidiki Bérété affirme que l’état de santé de son client demeure préoccupant depuis son admission à la Clinique Pasteur, où il avait été pris en charge après une évacuation ordonnée par l’ancien procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré. « C’est toujours le même état depuis qu’il a été évacué par le procureur d’alors, Aly Touré, à la Clinique Pasteur. Le mal est toujours là. La pathologie développée persiste», a déclaré l’avocat.

Face à la persistance de cette situation, la défense continue de réclamer une évacuation sanitaire de l’ancien Premier ministre afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée. « Il faut qu’il soit évacué pour bénéficier des soins adéquats, par des spécialistes, avec un plateau approprié », a plaidé Me Bérété.

Ibrahima Kassory Fofana ne se trouve toutefois plus à la Clinique Pasteur. Selon son avocat, un autre lieu a été identifié afin de permettre à son médecin traitant de poursuivre son suivi médical. « On a trouvé l’endroit propice afin que son médecin puisse le suivre partout », a expliqué Me Sidiki Bérété.

Cette nouvelle disposition permettrait ainsi à l’ancien Premier ministre de rester sous surveillance médicale, dans l’attente d’une éventuelle autorisation de quitter le territoire national pour poursuivre ses soins à l’étranger.

Sur le plan judiciaire, Me Sidiki Bérété affirme que son client est désormais en liberté et que la principale restriction qui subsiste concerne son interdiction de sortir du pays. « Kassory est en liberté. Il doit pouvoir aller partout où il le souhaite, seulement on l’interdit de sortir du pays », a affirmé l’avocat.

La défense dit donc attendre une mainlevée de cette interdiction de sortie du territoire de la part du procureur Charles Wright. Une décision qui, si elle intervient, pourrait permettre à l’ancien Premier ministre de se rendre à l’étranger pour y recevoir les soins que ses avocats estiment nécessaires.

Pour Me Bérété, la peine prononcée contre son client ayant déjà été purgée, celui-ci ne devrait plus être soumis à une quelconque contrainte découlant de cette condamnation. « Même la peine qu’on lui a infligée à tort, il l’a purgée. Donc, il n’a plus de dettes vis-à-vis de la société », a conclu l’avocat.

La défense reste ainsi dans l’attente d’une décision du parquet concernant la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire. Celle-ci pourrait constituer la prochaine étape vers une éventuelle évacuation sanitaire de l’ancien Premier ministre à l’étranger.