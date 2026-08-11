Arrestation de Bela Bah : un déferrement annoncé ce mardi

Soixante-douze heures après son arrestation, survenue dans la soirée du samedi 8 août 2026, l’activiste Bela Bah serait sur le point d’être déféré devant le tribunal de Dixinn, a appris Guinee360.com ce mardi 11 août.

« C’est possible qu’il soit déféré aujourd’hui », a confié une source à Guinee360.com, sans toutefois préciser la juridiction devant laquelle Béla Bah pourrait être présenté.

Selon une autre source, l’activiste serait actuellement en garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Cette éventuelle présentation devant un tribunal intervient alors que la famille de Bela Bah dit rester sans information précise sur son sort.

Dans un message publié quelques heures après avoir confirmé l’arrestation de son époux, Ami Bah avait notamment sollicité l’intervention du procureur afin de connaître le lieu de détention de son mari.

À ce stade, aucune communication officielle des autorités judiciaires n’a été rendue publique concernant les motifs de l’arrestation de Bela Bah ou l’existence d’une éventuelle procédure engagée à son encontre.