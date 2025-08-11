Au lendemain d’un éditorial diffusé à la télévision nationale, imputant notamment à l’ancien régime la responsabilité des inondations meurtrières à Conakry et dans plusieurs localités, le RPG arc-en-ciel a vivement réagi. Marc Yombouno, membre influent du bureau politique du parti de l’ancien président Alpha Condé, dénonce des accusations qu’il juge « infondées » et « propagandistes ».

« Je ne pense pas que le CNRD puisse arriver à ce niveau d’accusation. En ce sens qu’au temps du professeur Alpha Condé, les militaires, même l’armée nationale, étaient au-devant de la scène pour l’assainissement et faisaient en sorte que la ville soit propre », a-t-il déclaré, rappelant les campagnes d’assainissement organisées sous l’ancien régime. « Les moyens ont été donnés aux unités militaires, à la gouvernance d’Alpha, pour ce travail », a-t-il ajouté.

L’ancien ministre accuse une manipulation médiatique : « Je ne crois pas que c’est le CNRD qui accuse la gouvernance d’Alpha, mais c’est le travail de quelqu’un qui fait du journalisme et qui est dans la propagande et dans la confusion.»

Reconnaissant des avancées en matière d’assainissement sous l’ancienne administration, Marc Yombouno regrette leur abandon : « Oui, ça a avancé, mais ça n’a pas été suivi. Vous vous souviendrez qu’au départ, les mêmes actions ont continué, mais aujourd’hui, dans beaucoup d’endroits, les bacs d’ordures laissés par la gouvernance d’Alpha n’existent plus. C’est l’état d’ordures. Il y a des rues entières bloquées, et les caniveaux, censés drainer les eaux, sont complètement bouchés. »

Très critique envers la journaliste auteure de l’éditorial, qu’il qualifie de « propagandiste », il poursuit : « Ce qu’elle a dit, là, on n’a pas une programmation. Vous posez des mauvaises actions cette saison, et la saison à venir, vous voyez directement les actions. Là, on n’attend pas 11 ans, comme elle a dit. Donc elle a une courte mémoire. Vraiment, on ne peut même pas la qualifier. (…) Si c’était moi aujourd’hui le président du CNRD, on ne va pas la garder à la DCI. »