Des inondations ont été enregistrées dans la matinée de ce vendredi 11 août 2023 à Cobayah Kinify dans la commune de Ratoma. Une femme y a perdu la vie au niveau du pont qui mène au marché.

Secourue dans un premier temps, l’épouse de l’ancien directeur général de la police nationale, Cheick Ahmed Bangoura et fonctionnaire de la Banque centrale de la République de Guinée, n’a pas survécu, après qu’elle ait été emportée avec sa voiture. Elle a rendu l’âme peu de temps après avoir été sortie des eaux et conduite à l’hôpital.

Les ministres de l’administration du territoire et celui des Travaux publics sont sur le terrain, accompagnés par la gendarmerie, la police et la protection civile. Ils se sont immédiatement rendus dans la famille de la victime pour apporter leur compassion et leur soutien.

Après Coyah et Kindia les inondations continuent de faire des victimes à Conakry.