Le mot d’ordre de boycott de cours lancé par le Collectif national des étudiants des universités et instituts publics de Guinée n’a pas été suivi dans certaines universités, selon notre constat.

Il était 9h45 minutes lorsque notre reporter est arrivé dans l’enceinte de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLCS). Étudiants et encadreurs sont présents. Les cours se déroulent normalement dans les amphis. Mamadi Sayon Camara, responsable de la communication de l’institution improvise une visite guidée à l’effet de permettre à notre reporter de faire son propre constat. Ils arrivent dans dans une salle remplie d’étudiants qui suivent un cours d’anglais. Même constat au département Sociologie.

Emmanuel Filmene Tonguino est l’un des étudiants, il explique : “Le mot d’ordre de grève n’est pas observé chez nous. Nous suivons les cours comme ça se doit. Ce matin, nous avons fait un cours sur la problématique de la recherche. C’est bien de revendiquer ses droits ce qu’ils font n’est pas mal, c’est quand ils font mal que ça fait mal. Nous, nous sommes déjà informés de la grève et je pense que nous allons bien nous préparer pour ne pas nous retrouver dans la même situation qu’eux. À chaque fois, les professeurs nous disent tout ce qu’il faut pour avoir de bonnes notes et éviter des problèmes”, a-t-il expliqué avant d’exhorter au collectif qui a appelé au boycott “de revendiquer comme il se doit, ne pas casser les biens, d’agir en tant qu’intellectuel tout en sachant qu’ils sont appelés à être sur le marché de l’emploi et éviter ainsi de se donner une mauvaise image”.

Étudiante en licence 1 Lettres modernes, Fatoumata Bailo Bah avait observé la dernière manifestation organisée par le collectif à l’université de Sonfonia. “J’ai fait un constat de leur première manifestation et je pense que ce n’est pas la bonne manière. Ces étudiants sortants devraient plutôt s’accrocher aux cours durant leur cursus universitaire. Je pense que ceux parmi eux qui n’ont pas eu la mention très bien c’est parce qu’ils n’ont pas été assidus, ponctuels. Au lieu de se lancer dans des manifestations qui ne pourront pas régler la situation, ils devraient s’abstenir et voir ce que l’État prévoit de faire pour eux. Je conseille à tout étudiant en situation de classe de se focaliser sur ses cours, ne pas suivre le mouvement de nos aînés qui appellent à manifester parce qu’ils n’ont pas eu la mention Très bien au risque de finir comme eux. L’essentiel c’est de suivre les cours pour pouvoir passer toutes les évaluations dans les meilleures conditions”.

Les étudiants de la 14e promotion de Sonfonia ont manifesté le mercredi 24 avril 2024, pour rejeter l’application de l’arrêté N2019/6854/MERS/CAB du 31 Décembre 2019 qui définit la nouvelle réglementation relative à l’attribution des mentions en lieu et place de celui de 2007.

Toutes nos tentatives d’avoir la réaction du coordinateur du collectif des étudiants sont avérées vaines.

Selon le Rectorat de l’UGLCS, le bilan de cette manifestation fait état de “plusieurs véhicules caillassés, le portail de l’entrée principale de l’université arraché, des matériels de communication détruits, des vitres et tables-bancs endommagés. Ainsi que des propos injurieux et menaces proférées contre les autorités, des cours perturbés, des autorités prises en otage et séquestrée pendant plus de 2 heures”.