Le Premier ministre guinéen est à Nairobi au Kenya pour représenter la Guinée au sommet de l’Association internationale de développement (IDA) au service de l’Afrique.

A cette occasion, Bah Oury a invité les dirigeants africains et les représentants d’institutions comme la Banque mondiale à intégrer deux aspects dans les stratégies de financement des projets de développement sur le continent.

Il s’agit de la question climatique et la problématique de l’expatriation des forces vives de l’Afrique. Deux situations qui, selon le Premier ministre, ont laissé des traces visibles dans certains pays africains.

“Depuis de longues années, la sécheresse force des populations traditionnellement à la lisière du Sahara à descendre vers le sud, créant des conflits entre éleveurs et agriculteurs (…). Ensuite, la population jeune qui meurt dans le Sahara ou dans la Méditerranée, tandis que d’autres vont vers l’Amériques. C’est pénible, et au moment où l’humanité peut envoyer des fusées sur des comètes, il n’est pas du tout admissible que des populations meurent, que des enfants se noient dans la mer tout simplement parce qu’ils n’ont pas d’espoir d’avoir des perspectives heureuses dans leur propre pays”, a fait savoir Bah Oury.

Pour trouver une méthode de développement durable en Afrique, le chef du gouvernement soutient qu’il est fondamental de favoriser les facteurs de cohésion, de paix et de solidarité entre les différentes communautés.

Sans cela, le représentant du général Mamadi Doumbouya au Sommet de Nairobi souligne qu’il ne sert à rien de bâtir des projets de développement sur le continent.

Bah Oury pense plus loin que l’arc de déstabilisation qui part de l’Atlantique jusqu’à la mer Rouge est une réalité lancinante qui marque l’Afrique à travers des guerres, et des conflits, sont des sujets que l’IDA devrait mettre en relief. “Les financements pour renforcer les facteurs de cohésion sont des questions qui doivent permettre de construire un avenir de paix et de stabilité pour la grande majorité des Africains et du monde”, a indiqué M. Bah dans son discours.