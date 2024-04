Abou Houzeifa dit Hugo, l’un des chefs du groupe État islamique au Sahel (EIS) au cours d’une opération de grande envergure dans le Liptako au nord du Mali.

L’information a été confirmée à travers un communiqué par les Forces armées maliennes (FAMA). “L’identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzeifa dit Hugo, un terroriste étranger de grande renommée auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les Forces Armées des pays de l’AES et des forces étrangères”.

Abou Houzeifa alias Hugo était recherché par les USA pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en Octobre 2017. Sa tête était mise 3 milliards 400 millions Fcfa soit 5 millions Usd.