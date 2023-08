A l’image de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union africaine demeure profondément préoccupée par l’évolution de la situation au Niger.

Cette organisation l’a fait savoir à travers un communiqué publié quelques heures après la fin du dernier sommet de la CEDEAO.

Par la voix du président de la commission de cette organisation, les dirigeants de l’Union africaine indiquent qu’ils adhèrent à toutes les décisions prises au cours de cette rencontre tenue à Abuja, relatives au retour à l’ordre constitutionnel à Niamey.

L’Union africaine appelle les militaires à mettre fin à la défiance vis-à-vis de la CEDEAO et à stopper la “séquestration” du président Mohamed Bazoum et sa famille dans des conditions “inacceptables”. Elle invite aussi la communauté internationale à se mobiliser pour sauver sa vie et son intégrité physique et morale.