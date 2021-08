La signature de cet accord de co-financement a eu lieu le dimanche 08 aout 2021, aux Emirats Arabes Unis par le ministre guinéen de l’Economie et des Finances. L’annonce a été faite ce mardi, à l’occasion du conseil des ministres.

Cet accord qui concerne la réalisation des deux échangeurs de Hamdallaye et Cosa dans la commune de Ratoma, contribuera à la fluidité dans la circulation à Conakry.

«Il a informé aussi le conseil de la signature aux Emirats Arabes-unis, par le ministre de l’économie et des finances, d’un dernier accord de co-financement des deux échangeurs de Hamdalaye et Cosa dont la réalisation prochaine contribuera à une plus grande fluidité dans la circulation à Conakry», a indiqué le compte rendu du conseil.

Ce financement du fonds d’Abou Dhabi pour le Développement, la branche de développement économique du gouvernement des Emirats arabes unis est un prêt concessionnel d’une valeur de 95,5 millions d’AED soit 26 millions de dollars.

Le président Alpha Condé a aussi pris des mesures dans le cadre de la préparation des sessions des conseils des ministres et des conseils interministériels.

Ceci, pour passer en revue les sujets et harmoniser les positions afin de faciliter la prise des décisions et pour un meilleur suivi de tous les dossiers.

«Le Chef de l’Etat, a informé le conseil qu’après chaque conseil interministériel et avant chaque conseil des ministres, il recevra le Premier Ministre dans le cadre de la préparation des sessions des conseils des ministres et des comptes rendus des sessions des conseils interministériels. Il s’agit de passer en revue tous les sujets et d’harmoniser les positions afin de faciliter la prise de décisions. Pour un meilleur suivi aussi de tous les dossiers, une rencontre est prévue chaque vendredi», a informé le conseil.