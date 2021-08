La Direction Générale du site de proximité www.maguineeinfos.com a l’agréable plaisir de porter à la connaissance de ses aimables lecteurs et partenaires, la mise en ligne de son application mobile désormais téléchargeable sur Google Play. Cet autre pan de notre parcours a pour ambition d’offrir des contenus fondés sur la vérité scientifique (objectivité ) et se veut le relais indispensable des nouvelles de la Guinée et d’ailleurs grâce à un flux d’informations plus attractif et plus innovant pour ses lecteurs.

L’application une fois téléchargée enverra instantanément des notifications sur votre smart phone ou votre téléphone Androïd. Ce n’est pas tout ! Cette application vous permettra aussi et surtout de relire nos articles hors connexion, après les avoir enregistrés. Par ailleurs, nous vous rassurons que nos experts et techniciens web, rompus à la tâche, travaillent d’arrache-pied pour garantir toutes les conditions optimales de sécurité autour de votre application.

Alors n’attendez plus rien, continuons le chemin ensemble comme toujours en partant sur Play store de votre téléphone et taper juste « maguineeinfos » dans la zone de recherche puis téléchargez vite votre quotidien le plus proche de vous pour ne rien rater de l’information guinéenne et d’ailleurs à la seconde près. Pour sa part, la direction générale de www.maguineeinfos.com vous réaffirme son entière disponibilité et vous assure de la qualité et surtout de la crédibilité de l’information qu’elle vous propose au quotidien.

Chez Maguineeinfos.com, c’est l’info à la seconde près

Siradio Diallo, Rédacteur en Chef