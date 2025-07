Le Gouvernement guinéen a procédé, ce vendredi 11 juillet 2025, à la signature des contrats de construction de 50 centres de santé à travers les huit régions administratives du pays. Financé par le budget national, ce projet prévoit la construction de 100 centres de santé modernes répartis à travers tout le pays d’ici 2026.

Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, dans les prochains jours, les travaux débuteront pour 50 de ces centres, qui visent à offrir une couverture de santé universelle, accessible et adaptée aux besoins des populations.

“ Ces centres de santé, qui se veulent accessibles et adaptés aux besoins des populations, constituent la base de notre couverture de santé universelle. Sur un nombre de 100 centres de santé à construire pour la période 2025-2026, les travaux de construction de 50 centres de santé seront lancés les jours à venir “ , a précisé le ministre.

Dr Oumar Diouhé Bah, a salué cet engagement du président de la transition en faveur du bien-être des Guinéens.

“ Cet acte que nous posons aujourd’hui est l’expression concrète d’un engagement politique fort, celui du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence, le Général Mamadi Doumbouya qui place la santé et le bien être des Guinéens au cœur de sa vision de refondation. Le pilier 5 du programme Simandou 2040, intitulé santé et bien-être, traduit cette vision ambitieuse, celle d’une Guinée où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, peut bénéficier d’un accès équitable, efficace et durable aux soins de santé de qualité.”

Ce projet de construction cible particulièrement les zones où les accidents de la route sont fréquents, ainsi que les localités rurales et périurbaines souvent oubliées, qui bénéficieront aussi de centres de santé modernes.