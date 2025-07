Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a rapidement réagi à la rumeur faisant état de la libération de Foniké Mengué et Billo Bah. L’organisation dément catégoriquement cette information et appelle les citoyens à rester mobilisés pour exiger leur libération effective.

Alors que plusieurs internautes ont annoncé, ce vendredi, que les deux activistes de la société civile — disparus depuis le 9 juillet 2024 — auraient été retrouvés du côté de la Sierra Leone, le responsable des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo, a tenu à clarifier la situation après de nombreuses interpellations.

“Je fais cette vidéo parce que je reçois des appels de partout, des messages également, faisant état d’une rumeur qui circule, selon laquelle nos camarades Foniké Mengué et Billo ont été retrouvés jetés quelque part en Sierra Leone. Et que la coordination nationale du FNDC s’apprêterait à organiser une conférence de presse à ce propos. Je voudrais vous dire que cette information est fausse”, a déclaré Ibrahima Diallo dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

“S’ils sont libérés, rassurez-vous que le FNDC sera la première structure à vous informer”, a-t-il assuré, tout en appelant les citoyens à poursuivre la mobilisation.

“Je vous invite également à continuer à vous mobiliser comme nous l’avons fait le 9 juillet dernier pour exiger la libération de Foniké et Billo”, a lancé Ibrahima Diallo.

Pour Alseny Farinta Camara, responsable à la mobilisation du Front, l’opinion publique doit savoir que “c’est une diversion orchestrée et entretenue par le Gouvernement et le CNRD pour prétendre atténuer les ardentes réclamations du peuple de Guinée et de la communauté internationale”.

Il insiste aussi sur la mobilisation des citoyens afin d’exiger la libération “inconditionnelle” de Foniké Mengué et Billo Bah ainsi que les citoyens injustement enlevés.