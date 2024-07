Dans la soirée du mardi 09 juillet 2024 aux environs de 22 heures, Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Mamadou Billo Bah ont été arrêtés et conduits à une destination inconnue. L’ONU et le collectif les avocats des activistes exigent leur remise en liberté.

Le collectif dit être surpris de l’arrestation musclée de ses clients par un groupe de gendarmes dans le quartier Commandayah, Commune de Dixinn, Conakry.

Selon lui, cette arrestation d’activistes de la société civile « n’a été ni précédée, ni accompagnée par une convocation ou un mandat de justice ». Plus grave, le collectif dit ignorer totalement, les motifs de leur interpellation et le lieu de leur détention « extrajudiciaire». Dès lors, le collectif craint pour leur sécurité et leur vie.

Le collectif relève avec regret, « la violation manifeste et intolérable de toutes les règles de procédure aménagées par la loi en pareille circonstance. C’est pourquoi, le collectif exige leur remise immédiate en liberté afin qu’ils regagnent leurs familles respectives ».

L’ONU de son côté, à travers sa rapporteuse spéciale chargée de la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, Mary Lawlor, s’est montrée très préoccupée par la détention de Oumar Sylla et Billo Bah. Selon elle, cette détention semble « arbitraire et je reçois des infos indiquant qu’ils n’auraient pas eu accès à leurs avocats ». Elle déclare que les leaders du FNDC « doivent être libérés immédiatement ».