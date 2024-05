Au cours de son assemblée générale, ce samedi 11 mai 2024, le RPG a tenu à répondre à la sortie du Premier ministre qui soutient mordicus qu’il n’est pas question de continuer avec l’ancien fichier électoral.

Alors que Bah Oury soutient que le Recensement administratif à vocation d’état-civil (RAVEC) est l’élément indispensable pour les prochaines élections, Lansana Komara du Rpg Arc-en-ciel pense le contraire.

“Même l’opposition d’alors est d’accord que ce fichier est bon, il suffit juste de le reconduire. Alors de quoi se mêle-t-il ? Nous qui sommes acteurs politiques sommes d’accord que le fichier est bon, de quoi sont-ils préoccupés ? Exiger de passer par le RAVEC nous amènerait à l’échec de la transition”, a-t-il déclaré.

Pour lui, la révision du fichier électoral et le RAVEC sont deux éléments qui doivent être confiées à un gouvernement démocratiquement élu au risque de les bâcler surtout en cette période où les financements se font très rares. “Chers militants, nous tenons à vous informer qu’il n’y a pas une once de volonté politique derrière tout ce qui est en train de se tramer au niveau du gouvernement guinéen. C’est pourquoi, nous demandons le retour rapide et apaisé à l’ordre constitutionnel dans les délais préalablement établis. Nous tenons au respect de ce délai qui est gérable s’il y a la volonté politique”.