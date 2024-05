La traditionnelle journée citoyenne et sportive du Conseil national de la transition a eu lieu ce samedi 11 mai 2024, au Palais du peuple de Conakry. À cette occasion, Dr Dansa Kourouma, président de cette institution, est revenu sur le bien-fondé de cette activité pour la santé et la productivité des agents de l’État.

Dr Dansa Kourouma a souligné l’importance du sport dans la vie quotidienne des Guinéens, affirmant que le sport n’est pas seulement une activité physique, mais aussi un acte de patriotisme. “Le sport est extrêmement important. Il y a certains qui estiment que le sport un samedi est une perte de temps, au contraire, c’est un acte de patriotisme”, a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant les bienfaits du sport pour la santé, soulignant que “le sport permet de libérer l’énergie négative, de régénérer les cellules du corps, de préserver la santé, de libérer l’esprit et de laisser la place à la forme intellectuelle pour la semaine qui va commencer.”

Dr Dansa Kourouma a encouragé tous les citoyens guinéens à pratiquer une activité sportive régulière, soulignant l’importance de la marche pour maintenir une bonne santé. “J’encourage tous les adultes, les jeunes, toutes les personnes âgées de la Guinée à marcher, à défaut d’être dans une salle de fitness. Il faut marcher au moins deux fois par semaine, 10 km, et si vous ne pouvez pas, marchez à un rythme normal”, a-t-il insisté.

En plus des bienfaits pour la santé, Dr Dansa Kourouma a souligné l’importance du sport pour la mobilisation sociale. “Le sport c’est aussi pour mobiliser. Il y a des gens ici qui ont mis des mois pour me rencontrer à cause de la contrainte du temps, mais cette activité permet de vous mélanger à tous les citoyens pour aussi connaître et sentir leurs préoccupations”, a-t-il expliqué.

Dr Dansa Kourouma a rappelé que cette traditionnelle journée citoyenne et sportive du Conseil national de la transition est un engagement pour la santé et la productivité des agents de l’État. “C’est un processus qui va continuer. Et on compte léguer aux futures institutions de la République qui seront installées après la transition, parce que le sport fait partie de la vie”, a-t-il affirmé.