C’est une idée répandue que la cohabitation entre un Premier ministre civil et un chef d’Etat militaire n’est pas du facile. Qu’en est-il de Bah Oury et du Général Mamadi Doumbouya?

Répondant à une question d’un journaliste, l’actuel chef du gouvernement a rassuré avoir le soutien total du président de la transition.

“En tant que Premier ministre et chef du gouvernement, j’ai les coudées franches et l’appui total du Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il n’y a pas de doute sur cette question”, a rassuré Bah Oury au cours de sa conférence de presse, le 10 mai 2024.

Selon le chef du gouvernement, l’affirmation selon laquelle un Premier ministre civil ne peut pas travailler avec un président militaire est fausse. Il cite en guise d’exemple : “Le Général De Gaulle, militaire, a travaillé avec des Premiers ministres civils et ça a permis à la France de relever des grands défis de son histoire suite principalement au processus de décolonisation (…). Donc l’assertion est fausse. A partir du moment où il y a un contre-exemple, cela veut dire que l’assertion est fausse”, tranche le locataire du palais de la colombe.

Toutefois, reconnaît Bah Oury, la gestion du pays nécessite l’implication de tous les membres du gouvernement. “Ce ne sont pas deux personnes qui font marcher une machine administrative qui a ses faiblesses, qui a sa culture, ses pesanteurs d’où la nécessité de rénover, de penser l’administration, de penser les relations progressivement et autrement. Lorsqu’un ministre est nommé vous croyez qu’il vient et qu’il à tous les coudées franches? D’abord, il faut travailler avec les équipes que le ministre a trouvé sur place qui ont aussi une culture, des habitudes et même des résistances au changement. C’est pour vous dire que cette assertion est fausse et personnellement je travaille en bonne intelligence avec le président Mamadi Doumbouya et ses équipes”, a insisté M. Bah.