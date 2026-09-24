Kissidougou : neuf femmes meurent dans un accident au retour d’un mariage

Neuf femmes ont perdu la vie dans un accident de la circulation dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2026, dans la sous-préfecture de Sangardo, à Kissidougou. Parmi les victimes figure une jeune femme qui venait de se marier quelques heures plus tôt.

Le drame s’est produit aux environs de 22 heures, dans la localité de Tonkelin, située à environ 18 kilomètres de la commune urbaine de Kissidougou, rapporte Guineenews.

Selon nos confrères, le véhicule transportant les passagères aurait quitté la chaussée après avoir heurté un trou, avant de finir sa course dans un marigot situé à proximité d’un pont. Plusieurs occupants seraient restés coincés à l’intérieur du véhicule.

Les premières constatations rapportées sur place évoquent des décès par noyade.

La jeune mariée compterait parmi les victimes. Son époux, ainsi que le conducteur du véhicule, auraient survécu à l’accident.