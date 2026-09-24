Mamadi Doumbouya : “La Guinée a accompli en moins de 3 années… plus de mille kilomètres de routes goudronnées »

Routes, infrastructures, transformation de la bauxite, raffinerie d’or et surtout Simandou 2040 : à l’ONU, Mamadi Doumbouya a consacré une partie substantielle de son discours aux projets économiques et infrastructurels engagés en Guinée. Le président guinéen veut présenter le projet Simandou comme un levier dépassant le seul secteur minier.

Devant les chefs d’État et de gouvernement réunis à New York, Mamadi Doumbouya a dressé un bilan des réalisations qu’il attribue à la Guinée au cours des dernières années. « La République de Guinée a accompli en moins de trois années… plus de mille kilomètres de routes goudronnées, qui désenclavent nos régions », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également cité plusieurs projets industriels et d’infrastructures, parmi lesquels le mégaprojet Simandou. « Le mégaprojet Simandou, le plus vaste projet minier et d’infrastructure d’Afrique, est aujourd’hui réalisé », a-t-il affirmé.

À cette liste s’ajoutent, selon le président guinéen, la construction d’écoles et d’hôpitaux sur le territoire national, ainsi que des projets de transformation des ressources minières. « Trois raffineries d’alumine sont en cours de construction pour transformer notre bauxite sur notre propre sol. La plus grande raffinerie d’or d’Afrique, en capacité de production, est déjà achevée. »

Mais le discours ne s’est pas limité à l’exploitation minière. Mamadi Doumbouya a surtout voulu inscrire ces investissements dans une stratégie de développement à long terme avec Simandou 2040. « Le programme Simandou 2040 incarne une ambition de transformation structurelle de notre économie. Il ne s’agit pas seulement d’un projet minier, mais d’un véritable levier stratégique pour accélérer le développement des infrastructures, de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation et de la santé. »

Le président guinéen a également placé la jeunesse au centre de cette ambition. « Notre plus grande richesse demeure toutefois notre jeunesse. Nous devons lui offrir une éducation de qualité, une formation adaptée aux besoins du marché du travail, à travers Simandou Academy, ainsi que de réelles opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat.»