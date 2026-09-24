Menace de grève : l’intersyndicale de l’éducation sera reçue ce jeudi par Bah Oury

L’intersyndicale de l’éducation, composée du SNE, de la FSPE et du SLECG, est attendue ce jeudi à la Primature pour une rencontre avec le Premier ministre Bah Oury. Au cœur des échanges : les menaces de grève brandies par les syndicats à quelques jours de la rentrée scolaire, prévue le 5 octobre 2026.

Selon le porte-parole du SNE, Aboubacar Diesto Camara, l’objectif de cette rencontre est d’« amener l’intersyndicale de l’éducation à faire des concessions » afin de désamorcer le risque de grève.

Les syndicats réclament notamment l’application de l’accord conclu le 3 janvier 2026, qui prévoit entre autres l’engagement des 4 500 enseignants contractuels non retenus, la signature du statut particulier des enseignants ainsi que le déblocage des salaires de certains enseignants.

L’intersyndicale maintient la pression et menace de déclencher une grève si ses revendications ne sont pas satisfaites.

La rencontre de ce jeudi intervient ainsi dans un contexte marqué par l’approche de la rentrée scolaire et la persistance des désaccords entre les organisations syndicales et les autorités.