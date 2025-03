Depuis ce week-end, des affrontements ont éclaté entre partisans et opposants aux effigies du général Mamadi Doumbouya affichées sur la route Leprince. Une situation qui a suscité de vives réactions dans l’espace public. Pour Souleymane Souza Konaté, conseiller chargé de la communication de Cellou Dalein Diallo, il est illusoire de croire que l’on peut acheter les jeunes de l’Axe avec de simples billets de banque.

Les quelques photos installées par le mouvement “Men Faami” ont été arrachées, déchirées et brûlées par endroits par des jeunes opposés à la gestion du CNRD, entraînant des affrontements qui ont fait plusieurs blessés.

Dans une tribune publiée à cet effet, Souleymane Souza Konaté a pris fait et cause pour les jeunes de l’Axe. “Ceux qui, aveuglés par leur arrogance, osent croire qu’ils peuvent acheter l’âme de la jeunesse de l’Axe avec de vils billets de banque se trompent lourdement. Ils ignorent la force indomptable de cet héritage, qui ne s’agenouille que devant les principes, jamais devant l’argent. Ces individus, fossoyeurs de la confiance et traîtres à la nation, souillent la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté”, a-t-il souligné, avant de rappeler que l’Axe ne fléchira jamais face à la tentation.

“Tel un écho vibrant des luttes de Soweto, où de jeunes héros ont défié l’apartheid, l’Axe est devenu en Guinée le symbole de la résistance, le gardien vigilant de la conscience démocratique. Depuis 2007, il a été au cœur de tous les combats pour la justice et l’égalité. Face aux régimes autoritaires, aux crises post-électorales et aux tentatives de confiscation du pouvoir, l’Axe n’a jamais faibli. Il transcende les clivages partisans et ethniques, il est la voix des opprimés, le bouclier des vulnérables”, a réitéré Souza Konaté.

Pour finir, ce cadre de l’UFDG prévient le CNRD : “L’Axe ne se vend pas, il se bat. Il exige la justice, l’équité, la transparence, et le respect inconditionnel des droits humains. Il n’oubliera jamais les sacrifices suprêmes de ceux qui ont donné leur vie pour la démocratie.”

Mariame Diallo