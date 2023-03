Après l’implication des leaders religieux, les Forces vives de Guinée (FVG) ont décidé de reporter la marche pacifique qui était prévue ce jeudi 09 mars 2023, au 15 mars prochain dans le grand Conakry. Une rencontre entre eux et le Premier ministre Bernard Goumou est prévue ce lundi pour donner une chance aux négociations. A l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Fodé Oussou Fofana vice-président du parti, est revenu ce sur ses attentes.

Pour cet acteur concerné, obtenir ce report n’a pas été, dit-il ”facile” d’autant plus qu’ils avaient déjà l’adhésion des populations de Conakry.

Selon Fodé Oussou Fofana vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), il fallait accorder une dernière chance aux sages : « les religieux de Guinée à la tête le Secrétaire général des Affaires religieuses, ont demandé les Forces vives de Guinée de se retrouver autour de la table pour pouvoir discuter avec le gouvernement pour trouver une solution au problème de la Guinée. Ce pays est à 89 % composé de religieux. Quand on vous dit à cause de Dieu et son prophète laissez-nous vous mettre autour de la table, nous avons trouvé que non seulement, nous avons du respect pour les religieux, mais aussi, nous aimons notre pays. Et puisque notre volonté a toujours été de nous retrouver autour de la table et discuter, nous avons accepté », a-t-il rappelé ce samedi 11 mars 2023 à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG.

L’ancien député soutient que la rencontre lundi prochain à 11 heures à la Ligue islamique avec le Premier ministre Bernard Goumou et son gouvernement permettra à ces Forces vives de Guinée (FVG) de savoir si la crise sera désamorcée au plus vite que possible : « Je prie Dieu qu’à la sortie de cette rencontre, le gouvernement et les Forces vives s’entendent et qu’on règle tout ce qu’il y a comme différend pour le bien de la Guinée et l’ensemble des Guinéens. La volonté des Forces vives est claire. Nous ne sommes pas opposés au CNRD. Ce que vous voulons, ce que l’article 77 de la charte soit appliquée et que nous nous retrouvons autour de la table, qu’on dialogue et qu’on mène les élections pour que le pays retourne à l’ordre constitutionnel », a-t-il conclu.