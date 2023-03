Abdoul Sacko, l’un des leaders des forces vives de Guinée (FVG) et Coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a été arrêté ce samedi 11 mars 2023, avec son adjoint Ismaël Diallo.

Le Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPAID) dénonce « un Kidnapping » et exige la libération de leurs leaders.

Alors que les religieux tente d’apaiser la crise politique guinéenne, l’arrestation de ce leader pourrait saper leur effort. Son absence empêchera sans doute la tenue de la rencontre prévue lundi entre les Forces vives et le Premier ministre Bernard Goumou.

Les forces vives avaient décidé de surseoir a leur manifestation jeudi dernier et de rencontrer les autorités de la transition pour des pourparlers, à la demande des responsables des confessions religieuses. Mais hier, Abdoul Sacko a émis des réservés quant à la volonté du gouvernement d’ouvrir un dialogue sincère.

Dans une émission radio de la place, il a révélé que les autorités ont « investi de fonds dans la communication », à travers des influenceurs.

« D’abord, j’envoie un message à l’endroit des Forces Vives de Guinée (FVG) de rester très sereines. Selon les informations que nous avons, la gouvernance actuelle aurait investi beaucoup de fonds dans la communication. Très malheureusement, au lieu que nos ressources vont ailleurs, ils se seraient permis d’investir sur les influenceurs, afin de jouer sur cette situation », avait-il révélé avant de prévenir « ça ne marchera pas ».

Nous-y reviendrons !