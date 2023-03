Comme nous l’avions annoncé, Aboul Sacko, coordonnateur de Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPAID) et président du Forum des forces sociales de Guinée et son adjoint Ismaël Diallo, tous membres des Forces vives de Guinée ont été arrêtés ce samedi 11 mars 2023.

À travers un point de presse animé à cet effet, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a dénoncé ce qu’il appelle « de kidnapping » et qualifie ces arrestations de « pratique d’un autre âge ». Cela « ne saurait être passé sous silence, en outre, nous exigeons leur libération immédiate », ajoute le forum.

Ces acteurs rappellent : « vouloir taire toutes les voix discordantes, est une entreprise vouée à l’échec, car un pays ne se gère pas en surfant sur des éléments de violences, de peurs et de menaces ».

Par ailleurs ils invitent les religieux à prendre leur bâton de pèlerin pour calmer la situation. « Nous les appelons à notre tour pour arrêter ce spectre qui ne peut que nous conduire vers des lendemains incertains ».

Il faut noter que leur interpellation intervient alors que les leaders religieux intensifient des actions pour trouver un dénouement heureux à la crise guinéenne. Ils invitent la population à rester mobilisé et promettent qu’ils ne reculeront pas face aux « graves violations des droits de l’homme en Guinée. »

Abdoul Sacko et Ismaël Diallo serraient à la Direction centrale des investigations judiciaires.