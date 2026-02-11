À l’occasion de la tournée qu’elle a effectuée ce mercredi 11 février 2026 dans les institutions d’enseignement supérieur public à Conakry, la ministre Diaka Sidibé a évalué l’état d’avancement des chantiers, apprécié les conditions d’apprentissage et donné une impulsion décisive aux réformes engagées.

La tournée stratégique a débuté dès 8 heures à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, avant de se poursuivre à l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG), à la Cité des sciences et de l’innovation de Taouyah, puis à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Sur le terrain, les projets en cours témoignent d’un vaste programme de transformation : construction de bibliothèques, rénovation de facultés, édification de blocs de laboratoires, centres informatiques, bâtiments académiques…, les universités publiques sont en pleine mutation.

Oumar Doumbouya, directeur national du service des infrastructures et équipements universitaires et scientifiques, a souligné la portée de cette visite ministérielle : « Comme tous les autres ministres de la Vème République, madame la ministre a tenu à avoir de visu les infrastructures. Et vu que son programme est axé sur la qualité, c’était de s’assurer que les infrastructures en cours de réalisation répondent aussi à ces normes et donner aussi des consignes afin que ces infrastructures puissent être achevées très rapidement pour le bonheur de nos étudiants. »

À Sonfonia, plusieurs projets majeurs sont en cours, notamment la construction de nouvelles infrastructures universitaires et celle d’une bibliothèque moderne…

« Le chantier de la bibliothèque est à 52 %. Il y a eu des difficultés techniques, mais elles sont réglées à date. L’entreprise a pris les dispositions nécessaires et les travaux vont démarrer très rapidement. Ils nous ont indiqué que dans deux mois, l’ouvrage sera rendu », a précisé le directeur national.

À l’ISSEG, un bloc de laboratoires est déjà construit, avec un accent mis sur la fonctionnalité des équipements, notamment pour l’infirmerie et les espaces scientifiques.

Du côté de la Cité des sciences et de l’innovation, projet phare du département, les travaux sont jugés très avancés, entre réhabilitation et extension des infrastructures existantes.

À l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, plusieurs ouvrages sont déjà achevés, dont un centre informatique et de nouveaux bâtiments académiques destinés à renforcer l’offre de formation, notamment pour l’Institut polytechnique civil et militaire.

Au terme de la tournée, la ministre Diaka Sidibé a rappelé le cadre stratégique de cette démarche, inscrite dans la vision du chef de l’État.

« Sur l’instruction du Président de la République, nous avons engagé une nouvelle dynamique. Une dynamique portée sur la qualité des enseignements, la qualité de la recherche scientifique en République de Guinée. »

Pour la ministre, cette tournée universitaire vise à dresser un état des lieux précis afin d’accélérer la mise en œuvre des réformes engagées depuis l’avènement du Président Mamadi Doumbouya.

« Il fallait faire un état des lieux, un point d’avancement, un point d’étape, afin de nous permettre de mieux décliner la vision portée sur la qualité que nous avons sur l’année 2026. »

L’ambition est claire : faire de l’enseignement supérieur un véritable levier de développement, en cohérence avec le programme socio-économique Simandou 2040, notamment dans son volet Simandou Académie.

« Cette vision est portée essentiellement sur l’équipement de nos laboratoires dans les institutions d’enseignement et les institutions de recherche (…). Ceci doit s’inscrire dans une dynamique conformément à la vision du chef de l’État qui est le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, dans son volet Simandou Académie, qui a trois axes fondamentaux. »

Ces axes reposent sur :

la qualité et l’excellence académiques à travers des programmes pertinents ;

des infrastructures modernes et performantes ;

des partenariats stratégiques structurants.

« Désormais, nous avons une meilleure vision, une meilleure appréciation de ce qui va se passer dans les prochains mois, comme l’équipement en masse de nos institutions, la formation de nos enseignants-chercheurs, afin que ceci puisse être un vrai levier pour la formation de qualité dans nos institutions d’enseignement. »

De Sonfonia à Gamal Abdel Nasser, en passant par la Cité des sciences et l’Institut supérieur d’architecture de Guinée, la tournée ministérielle marque une étape importante dans la modernisation du paysage universitaire guinéen. Au-delà de la simple visite d’inspection, le message est clair : l’enseignement supérieur guinéen entre dans une phase d’accélération, avec la qualité comme fil conducteur et l’excellence comme horizon.