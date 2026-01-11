La Guinée a franchi un nouveau cap dans sa stratégie de diplomatie culturelle en accueillant, le jeudi 9 janvier 2026, deux figures emblématiques du cinéma hollywoodien, Jonathan Majors et Meagan Good Majors. En visite officielle à Conakry, le couple a été solennellement naturalisé guinéen au cours d’une cérémonie officielle, marquée par la remise de passeports diplomatiques.

Cette initiative, portée par le ministère de la Culture et de l’Artisanat en collaboration avec CBC Worldwide Communication, s’inscrit dans la dynamique du Branding Guinée, une stratégie visant à repositionner l’image du pays sur la scène internationale à travers la culture, le tourisme et le rayonnement de personnalités influentes.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre, directeur de cabinet de la Présidence de la République et président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, aux côtés du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara. Étaient également présents le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, le ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, ainsi que plusieurs représentants institutionnels et acteurs majeurs du secteur culturel.

Moment fort de l’événement, la remise de passeports diplomatiques au couple Majors a été accompagnée de présents symboliques, illustrant l’hospitalité guinéenne et la richesse de son patrimoine culturel. Un geste hautement symbolique, traduisant la volonté des autorités de faire de ces célébrités de véritables relais de l’image de la Guinée à l’international.

Prenant la parole, le ministre de la Culture et de l’Artisanat a souligné la portée exceptionnelle de cette visite, estimant que la présence de Jonathan Majors et Meagan Good constitue « une vitrine internationale sans précédent » pour la Guinée. Dans le même esprit, le ministre du Tourisme s’est félicité d’une initiative appelée à renforcer durablement la visibilité et l’attractivité de la destination Guinée.

Désormais ambassadeurs du Branding Guinée, les deux acteurs poursuivront leur séjour par une immersion sur les îles de Kassa et dans la région de Boké, à la découverte de sites emblématiques du pays. Une démarche qui ambitionne également d’inspirer les afro-descendants en quête de racines, d’histoire et de reconnexion avec le continent africain.

À travers cette naturalisation symbolique et diplomatique, la Guinée entend affirmer son ouverture au monde et son ambition de s’imposer comme un carrefour culturel et touristique en Afrique de l’Ouest.