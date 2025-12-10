La Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé, ce mercredi 10 décembre, la suspension de la chaîne de télévision privée Kaback TV pour une durée de trois mois. La décision a été rendue publique à travers un communiqué dont Guinee360 s’est procuré une copie.

Selon l’article 1er de cette décision, la HAC reproche à la chaîne des manquements professionnels. Le document évoque notamment une émission diffusée en direct dans laquelle Kaback TV aurait présenté « des images dégradantes, des injures vulgaires, outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs, prises sur les réseaux sociaux, portant atteinte à la dignité de deux artistes guinéennes de grande renommée ».

L’institution de régulation précise que cette mesure est fondée sur les dispositions de l’article 107 de la loi organique L2010/2010/002/CNT de juin 2010 relative à la liberté de la presse, ainsi que les articles 5 et 52 de la loi organique L/2020/0010/AN du 03 juillet 2020 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la HAC.