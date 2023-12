Jusque-là dans un piteux état, sans équipements, sale et désordonnée, la bibliothèque de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC) a changé de visage pour répondre aux normes et standards en la matière et satisfaire ainsi le besoin des étudiants et enseignants-chercheurs en matière de documentation.

Située dans l’enceinte de l’université, cette bibliothèque est désormais dotée d’équipements de qualité avec des ventilateurs en bon état, une climatisation, des tables. Un service de nettoyage est désormais recruté pour rendre le lieu propre et accueillant.

“C’est très beau de voir tout cet aménagement, ça nous aide beaucoup en tant qu’étudiants. C’est vrai que la lecture est indispensable, mais il est important d’avoir un endroit propice pour lire et comprendre. Maintenant, je crois que je vais venir souvent. Les étudiants qui viennent aussi, il faut leur sensibiliser, s’ils trouvent la bibliothèque propre, ils doivent maintenir le lieu en bon état”, conseille une étudiante.

Étudiante en sociologie, Fenda Diaby se réjouit aussi de ce changement et demande aux autorités universitaires d’accélérer le processus d’accès à Internet. “Franchement, c’est devenu une bibliothèque universitaire maintenant. Il y a du bon vent, de l’ordre, les étudiants doivent s’en réjouir. Sonfonia, c’est quand même une grande Université donc, il est important de réaménager les lieux. Mais, l’Etat doit également installer l’internet pour nous permettre de nous connecter gratuitement”.