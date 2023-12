Depuis le 24 novembre 2023, les médias guinéens se voient, par vagues successives, retirés de Canal +, l’internet et certaines radios FM brouillés. Pour dénoncer ces actes liberticides, les organisations de presse et le syndicat organisent “une journée sans presse” ce lundi 11 décembre 2023, sur toute l’étendue du territoire national.

Selon la déclaration diffusée ce dimanche 10 décembre, « les prédateurs de la liberté de la presse veulent en finir complètement avec l’existence des médias en Guinée ». C’est pourquoi elles ont décidé de réajuster le plan de riposte pour l’adapter à la hauteur de la “cruauté de l’ennemi”.

Une journée sans presse est “décrétée” ce lundi 11 décembre de 5 h 00 à 0 h 00. Elle consistera à éteindre complètement les émetteurs des radios, à afficher l’écriteau « PRESSE EN DANGER » avec fond rouge, au niveau des télévisions et des médias en ligne.

Les professionnels de médias sont invités à rester à la maison toute la journée du lundi. Puis, ils sont conviés à une assemblée générale à la maison de la presse le lendemain, mardi 12 décembre à 10 h 30′.

Pour le respect strict de ces consignes, une commission de monitoring a été mise en place. Elle est chargée de remonter toutes les défaillances dans le suivi de ces consignes de la part des médias et des journalistes.

« Braves camarades de lutte, l’heure est très grave… ! Notre corporation est menacée d’extinction ; son honneur et sa dignité malmenés et traînés dans la boue par des monstres sans cœur. Levons nous comme un seul homme et menons le combat pour rebondir », peut-on lire dans la déclaration.

#PresseEnDangerGn