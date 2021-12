L’Association Guinéenne de la Transparence (AGT), a clôturé jeudi 9 décembre 2021, l’atelier de formation sur le thème: «lutte contre le blanchiment de capitaux résultants de la corruption dans les secteurs privés de l’immobilier et des négociants en pierre et de métaux précieux». Le cadre a permis de réunir les acteurs du secteur de l’immobilier et les négociants dans la vente des métaux précieux autour de ce thème depuis août 2021.

Les participants ont bénéficié, au cours de cet atelier, les outils leur permettant de s’organiser en des structures légales mais surtout celles pouvant leur permettre d’identifier les personnes susceptibles de vouloir blanchir de l’argent issu de la corruption.

«Ce projet a permis de fédérer les efforts des bénéficiaires et de se mettre en une structure représentative, la mise en œuvre du processus de conformité suivant les normes nationales et internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. A l’identification des clients et des bénéficiaires, les signaux d’alerte, l’identification des personnes politiquement exposées, le processus de mise en œuvre de la conformité, le cadre légal national et international et enfin les obligations de vigilance et déclarations», a expliqué Kanah Diallo, président de l’AGT.

Cette formation a donné une opportunité à Amadou Negué Diallo, Secrétaire exécutif de l’ONAPI d’acquérir de nouvelles connaissances relatives au secteur. Il dit être satisfait: «Nous sommes heureux et reconnaissants vis à vis des partenaires, l’Association guinéenne de la transparence et OSIWA. Cette formation nous a permis de créer une organisation, l’ONAPI. Nous nous mettrons à l’œuvre dès maintenant en établissant un plan d’action annuel pour lutter contre le placement de capitaux dans le secteur de l’immobilier qui est très vulnérable», a martelé ce participant.

L’ancien ministre de droits de l’Homme et de la Citoyenneté, Mamadou Taran Diallo, a souligné qu’en écoutant les immobiliers et les représentants de toutes les organisations, il y a lieu d’être satisfait, de savoir que l’objectif fixé est atteint.

«Pourquoi ? Parce que nous sommes certains que les orpailleurs et les ouvriers seront des sentinelles pour éviter que leurs secteurs soient un secteur de sauvegarde de ceux qui détournent et blanchissent l’argent», a indiqué l’ancien ministre et président d’honneur de l’AGT.

Cet atelier a été réalisé sous le financement de la fondation OSIWA Guinée.

2 Sow