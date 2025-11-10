Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, fait officiellement partie des des neuf candidats retenus par la Cour suprême pour la présidentielle du 28 décembre 2025.

« Je suis très content d’être choisi aujourd’hui. Depuis la création de notre parti, nous avons participé à toutes les élections. Je vous ai dit que le parti est un parti responsable et qui se veut compétiteur », a-t-il déclaré à la presse.

Pour lui, cette validation n’est pas une surprise. « Nous ne nous sommes pas surpris, sachant que nous avons déjà été candidats à une élection présidentielle. Voilà ce que je peux dire, mais la loi voudrait qu’on vienne assister aussi à la décision de la Cour. »

Désormais lancé dans la course à la magistrature suprême, Abdoulaye Kourouma affirme que sa formation politique est prête à entrer en campagne. « L’équipe est déjà informée, les états-majors vont commencer à travailler dès aujourd’hui », a-t-il conclu.