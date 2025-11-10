Par décret lu ce dimanche sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à une série de nominations de hauts cadres au ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

Selon le décret, les personnalités suivantes ont été promues :

Conseiller chargé du foncier et de la promotion immobilière : Ibrahima Djigui Barry, précédemment Directeur général du Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH).

Directrice générale de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) : Madame Fatoumata Kamara.

Directeur général adjoint de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) : Monsieur Alpha Boubacar Bah.

Directeur général de l’Agence guinéenne de Financement du Logement (Aguifil) : Monsieur Moussa Yes Kaba, ancien Directeur général adjoint de l’Agence nationale de Salubrité Publique.

Directeur général adjoint de l’Agence guinéenne de Financement du Logement (Aguifil) : Monsieur Abdoul Karim Bah.

Directrice générale du Fonds National du Foncier, de l’Urbanisme et de l’Habitat (FNFUH) : Madame Hadja Aïssatou Baldé, précédemment Directrice générale adjointe du même organisme.

Directeur général adjoint du Fonds National du Foncier, de l’Urbanisme et de l’Habitat (FNFUH) : Monsieur Khalifa Soumano, ancien Gestionnaire du portefeuille au Fonds d’Appui aux Collectivités.

Directrice générale du Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH) : Madame Moya Condé, précédemment Directrice générale de l’Aguifil

Directrice générale adjointe du Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH) : Madame Aïcha Sylla, précédemment Directrice générale adjointe du même fonds.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre du renouvellement des équipes dirigeantes des principales agences et fonds relevant du département, en vue de renforcer la gouvernance et l’efficacité du secteur de l’urbanisme et du logement en Guinée.