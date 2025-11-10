La Guinée intensifie ses actions de coopération avec les institutions internationales pour améliorer l’accès à l’électricité dans le pays. Alors que certains quartiers de Conakry connaissent encore des interruptions de courant depuis la fin de la saison des grandes pluies, le gouvernement place au cœur de ses priorités plusieurs projets stratégiques, notamment le développement des barrages hydroélectriques.

La question de l’énergie a été au centre d’un échange, ce lundi 10 novembre 2025, entre le Premier ministre Bah Oury et une délégation de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), conduite par son président, Dr George Agyekum Donkor. « Nous avons un potentiel qui doit être actualisé par des investissements concrets afin de produire suffisamment d’électricité pour soutenir les transformations économiques », a déclaré le Premier ministre, réaffirmant la volonté du gouvernement guinéen de renforcer la présence de la Guinée dans les organisations internationales et de valoriser les compétences nationales au service du développement du pays.

Bah Oury a également présenté les projets stratégiques sur lesquels le gouvernement travaille, en soulignant le rôle central des barrages hydroélectriques, « indispensables pour garantir l’énergie nécessaire aux transformations économiques et à la promotion de l’industrie légère ».

Par ailleurs, le Premier ministre a salué le soutien constant de la BIDC, notamment dans les périodes difficiles, et a remercié l’institution pour ses investissements dans le secteur de l’éducation, favorisant une formation mieux adaptée aux besoins du marché de l’emploi.