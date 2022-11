Pour faire respecter les horaires de travail fixés par le président de la transition, le Haut commandement de la gendarmerie nationale et la Direction générale de la police nationale ont instruit à toutes les forces de police et de la gendarmerie d’empêcher sur l’ensemble du territoire national, l’usage des véhicules administratifs en dehors du cadre exclusif du travail. A Conakry spécifiquement, ces engins sont interdits de sortir de Kaloum avant 17 heures, du lundi au vendredi.

Le Général Balla Samoura et son homologue de la police nationale, Abdoulaye Sampil ont également annoncé l’interdiction de la circulation des véhicules administratifs pendant les jours non ouvrables, c’est-à-dire les samedi, dimanche et les jours fériés.

Le haut commandant de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale, rassurent que l’usage des véhicules administratifs dans les cérémonies non officielles: baptêmes, mariages etc., est formellement interdit.

Ils ont en outre appelé à l’esprit du professionnalisme des agents dans l’exécution correcte de cette présente instruction.