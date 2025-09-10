Le président de la commission santé au Conseil national de la transition (CNT), Professeur Hassane Bah, par ailleurs chef du service de médecine légale à Ignace Deen et président du Conseil de l’ordre des médecins de Guinée, a animé ce mercredi 10 septembre 2025 une conférence-débat consacrée aux innovations de la nouvelle Constitution dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Au cours de son intervention, il a rappelé les opportunités que ce texte offre aux professionnels de santé guinéens. Selon lui, l’adoption de la nouvelle Constitution, dont le référendum est prévu le 21 septembre prochain, constitue une avancée décisive pour le système sanitaire du pays.

“Les vrais gagnants de cette Constitution, nous faisons partie, le corps médical. Médecin, notre mission aujourd’hui, c’est de soigner. Mais on ne peut pas soigner s’il n’y a pas de structure de santé. On ne peut pas soigner s’il n’y a pas de médecin formé. On ne peut pas soigner s’il n’y a pas d’équipement”, a-t-il déclaré, rappelant que le texte engage l’État à construire et équiper les hôpitaux ainsi qu’à former le personnel de santé.

“Nous sommes tous des praticiens. Alors, si cette Constitution que nous votons rend obligatoire pour l’État de construire des hôpitaux, d’équiper les hôpitaux, de former le personnel et d’approvisionner un médicament de qualité, je crois que c’est très important”, a-t-il poursuivi.

Le médecin a également abordé la question du budget de la santé, soulignant les progrès réalisés tout en rappelant les standards internationaux. “Le budget de la santé, c’était 4 %. On est remonté, et on sait pourquoi on est remonté à un certain niveau. Mais l’OMS recommande que ce budget soit rehaussé à 14 %. Nous avons la chance que, dans la nouvelle Constitution, on demande à l’État de mettre les moyens adéquats pour la santé. Nous avons la possibilité d’avoir des hôpitaux. Nous avons la possibilité de former nos médecins. Nous avons la possibilité de disponibiliser des médicaments de qualité. Et d’avoir un budget suffisant qui nous permettra de fonctionner. Je pense que nous avons tout gagné dans cette nouvelle Constitution”, a-t-il insisté.

Dans la même logique, il a invité ses pairs à reconnaître les efforts consentis par les autorités de la transition. “Comme disent les Ivoiriens, l’ingrat est fait exprès. Nous ne devons pas être ingrats par rapport à ce qui a été fait par les autorités actuelles, par rapport aux acquis”, a-t-il souligné.

Évoquant enfin la question de la couverture maladie, le professeur a mis en avant les acquis déjà enregistrés. “Aujourd’hui, vous êtes un assuré social, un travailleur de l’État à la retraite, vous êtes malade, vous fréquentez un hôpital, que ce soit à Ignace Deen ou à Donka, vous avez une prise en charge de près de 90 %. C’est seulement 10 % que vous allez payer”, a-t-il conclu.