Lors d’une conférence-débat organisée ce mercredi 10 septembre 2025 avec les acteurs du secteur de la santé, la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, a mis en avant les apports de la nouvelle Constitution, en particulier dans le domaine sanitaire.

Elle a souligné que ce texte fondamental reconnaît la place essentielle des femmes et des jeunes dans le développement du pays et propose des mécanismes concrets pour garantir leur participation.

« L’article 6 institue un quota de 30 % de représentation des femmes dans les postes décisionnels et électifs, tant au niveau national que régional. C’est un acte de justice sociale, mais aussi une reconnaissance du rôle central que jouent les femmes dans la gouvernance, l’économie et la vie sociale du pays », a-t-elle expliqué, appelant à privilégier l’égalité et l’inclusion.

Au-delà de ces mesures, Khaïté Sall a insisté sur la dimension inclusive du texte constitutionnel :

« La nouvelle Constitution se veut un texte rassembleur. Elle prend en compte toutes les catégories sociales : les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les populations rurales comme urbaines. Dire oui, c’est voter pour la santé pour tous, pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour une Guinée plus juste et plus inclusive. »

À l’approche du référendum du 21 septembre, la secrétaire générale a lancé un appel à la mobilisation générale, notamment pour le retrait des cartes électorales :

« J’exhorte chacun et chacune à retirer vos cartes électorales et à vous organiser dès maintenant. Pour ceux qui sont en mission ou en déplacement, rejoignez vos points de vote avant le jour du scrutin », a-t-elle déclaré, appelant à voter massivement en faveur de la nouvelle Constitution.