Le Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) était l’un des invités sur le plateau de la Synergie des radios et télévisions de Guinée, à l’occasion de la célébration du troisième anniversaire du CNRD. Boubacar Yacine Diallo a profité de cette occasion pour rappeler la mission du journaliste dans l’exercice de son métier.

D’abord, le patron de l’organe de régulation des médias en Guinée a souligné que la presse reste la même, qu’elle soit grande ou petite. « Elle a le devoir de critiquer, mais elle a aussi l’obligation de rapporter ce qui se passe, ce que certains journalistes ne font pas, et on peut le regretter. Je pense que la Guinée peut se considérer comme chanceuse de jouir d’une liberté de la presse exercée librement. Il n’y a pas de honte à le reconnaître. Il y a certainement un certain nombre de problèmes à résoudre. »

Boubacar Yacine Diallo encourage la presse à travailler en toute responsabilité, en restant « jalouse » de son indépendance. « Un journaliste est d’abord un citoyen. S’il n’y a pas de paix, il n’existe pas. Et souvent, certains journalistes l’oublient en pensant qu’ils deviendront célèbres en mettant le feu aux poudres. Le véritable journaliste est celui qui dénonce ce qui ne va pas, mais qui souligne aussi ce qui va », enseigne-t-il.

Cette sortie du président de la HAC contraste avec les conditions d’exercice de la liberté de la presse en Guinée, marquées par la fermeture de plusieurs grands groupes de médias dans le pays.