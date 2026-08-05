Constructions dans les ravins et les mangroves : le ministre Sy Savané annonce des démolitions à Keitaya

Le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme durcit le ton contre les occupations illégales des zones à risque. En visite d’inspection à Keitaya dans le cadre de sa tournée de suivi des chantiers, le ministre Mohamed Lamine Sy Savané a constaté la présence de plusieurs constructions érigées dans des ravins, des bras de mer et des mangroves.

Face à cette situation, le ministre a annoncé une série de mesures visant à faire respecter les règles d’urbanisme et à lutter contre les occupations irrégulières.

Le premier responsable du département a prévenu que les constructions implantées dans les zones à risque seront démolies.

« Toute occupation des ravins, des cours d’eau ou des bras de mer fera l’objet de démolition », a-t-il declaré au micro de la RTG.

Avant toute intervention, les services techniques seront chargés d’établir un état des lieux afin d’identifier les constructions concernées.

« Pour ce cas spécifique, j’ai instruit la Direction nationale de l’architecture, de la construction et du logement (DACLO) de faire un état des lieux avec la gendarmerie de l’habitat. Nous allons prendre toutes les dispositions pour démolir tous ces bâtiments qui sont érigés sans aucune autorisation et surtout, de surcroît, dans les ravins. À l’extrémité sud-ouest également, j’ai constaté des remblais qui venaient d’être faits, certains même en cours. »

Le ministre a également annoncé la mise en place d’un dispositif destiné à renforcer la surveillance des occupations de terrains et à lutter contre les fraudes foncières.

« Un PA va être mis en place pour le contrôle systématique de toutes les occupations du sol afin de traquer les fraudeurs fonciers pour que la vision du chef de l’État, qui consiste à assainir le secteur de l’habitat, soit effective. »

Cette sortie intervient dans un contexte de renforcement des contrôles sur les occupations des zones protégées. Ces derniers jours, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) en visite inopinée dans plusieurs mangroves. Au cours de cette descente, il a constaté la multiplication de constructions dans ces espaces pourtant protégés.

Les annonces du ministre Sy Savané s’inscrivent ainsi dans une dynamique de fermeté affichée par les autorités contre les occupations anarchiques des domaines publics et les infractions en matière d’urbanisme.