L’infertilité masculine est une anomalie dans la production de spermatozoïdes par les testicules ou de leur mobilité dans les voies génitales masculines ou féminines. La maladie est très fréquente au sein des couples de nos jours. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que plus de 48 millions de couples dans le monde en souffrent. Dans 30 % des cas, l’homme en est responsable et dans 20% des cas, il y a, à la fois, un facteur féminin et masculin. Pour en savoir un peu plus sur cette maladie, nous avons rencontré le Dr Thierno Oumar Diallo, chirurgien urologue à l’hôpital nationale Ignace Deen.

Guinée360. com: Qu’est-ce que l’infertilité?

Dr Diallo Thierno Oumar: L’infertilité, en général, est une incapacité de concevoir après un rapport sexuel régulier, sans contraception chez un couple sur une période d’une année. Il y a l’infertilité masculine et féminine.

L’infertilité masculine : c’est toujours l’impossibilité d’un couple à concevoir malgré les rapports sexuels réguliers et la non-planification. Mais ce qu’il faut souligner à ce niveau, il y a un facteur masculin qui favorise cette absence de grossesse.

Quelles peuvent être les causes de l’infertilité chez l’homme ?

Les étiologies (causes) sont diverses et variées. Il peut s’agir d’infection génitale c’est -à -dire quand il y a une infection de façon répétée sur les testicules, sur la prostate cela peut entraîner une obstruction. Les testicules produisent le spermatozoïde, mais il existe un problème pour les évacuer. Ils (testicules) produisent, mais ça ne sort pas et cela arrive que lorsque les infections sont fréquentes. Il y a le traumatisme de la voie génitale. Les causes génétiques : parfois ce sont les chromosomes qui sont responsables de la fabrication des spermatozoïdes qui sont atteints. C’est-à -dire que le patient est né avec. Et enfin les causes hormonales.

Quels sont les signes de l’infertilité chez l’homme ?

Les symptômes sont visibles seulement chez certaines personnes qui ont des infections d’origines génétiques. Et il se trouve que ces personnes ont un syndrome qu’on appelle le syndrome de claimcenter. Donc ceux qui détiennent ce syndrome sont atteints d’un problème d’infertilité. Il peut avoir l’apparence d’une femme, c’est- à-dire les seins se développent à la puberté, les testicules et le pénis sont petits aussi. C’est seulement dans ce cas, sinon la plupart des hommes qui ont des problèmes d’infertilité sont tout à fait normaux.

Citez-nous quelques facteurs favorisant l’infertilité chez l’homme ?

Il y a le tabagisme, l’alcool, la drogue, antécédents de maladie sexuellement transmissible, anomalie clinique peuvent être des facteurs qui influencent la production des spermatozoïdes.

Est-ce que l’infertilité masculine se soigne ?

Justement ça dépend de la cause. Le plus souvent, l’étiologie la plus fréquente chez l’homme c’est la varicocèle. La varicocèle c’est quand la vaine qui se trouve au niveau des testicules est dilatée et cela empêche le sang de remonter normalement vers l’organisme. Maintenant quand le sang ne remonte pas, il stagne au niveau des testicules cela augmente la température au niveau des testicules et quand la température monte, la production des spermatozoïdes diminue.

Quels sont les traitements contre l’infertilité masculine ?

Pour soigner, on essaie d’opérer la veine qui est atteinte de varicocèle pour faire en sorte que le sang remonte. Nous pratiquons un traitement chirurgical. Et pour ce qui est de l’affection génétique complexe, il faut ce qu’on appelle une procréation médicalement assistée. Dans ce sens, c’est un ensemble de médecin -urologues, laborantins et le gynécologue qui travaille pour que la femme puisse concevoir, mais cette forme n’est pas encore arrivée en Guinée.

Est-ce qu’après ce traitement, il y a de chance de concevoir ?

Dans plusieurs cas, au bout de 1 an, 18 mois, 25 mois, il y a des couples qui arrivent à concevoir si c’est seulement un facteur masculin qui était à l’origine.

Quels sont les aliments ou des vitamines qui favorisent la production des spermatozoïdes ?

Il y a quelques oligo-éléments comme le sélénium, l’acide aminé, l’arginine, la vitamine E. C’est ce qu’on donne quand on reçoit des hommes en situation d’infertilité.

Comment diagnostique-t-on une infertilité masculine ?

On reçoit le couple qui désire avoir des enfants, on demande si le monsieur vit avec sa femme, s’ils ont des rapports sexuels réguliers, est-ce que la dame ne prend pas de contraception dès lors que toutes ces questions sont répondues, on pose le diagnostic. On procède au spermogramme pour savoir si le problème est dû à un manque de spermatozoïdes. Et les autres examens suivront.

Est-ce que l’infertilité masculine est fréquente en Guinée ?

On ne peut pas donner des statistiques nationales parce qu’on n’en dispose pas. Par contre dans le service d’urologie une étude faite en 2007 – 2008, avait montré que 8,5% des consultations en urologie étaient liées à un problème d’infertilité, mais ce sont des statistiques hospitalières et elles ne reflètent pas le niveau national. Et le plus souvent, c’est la tranche d’âge de 30 à 40 ans qui était la plus concernée.

Est-ce que l’infertilité se reconnaît par l’absence de sperme ?

Non, les hommes confondent éjaculation et fertilité. Pour eux, quand au cours d’un rapport sexuel il y a éjaculation, ils pensent qu’ils n’ont pas de problèmes et accusent le plus souvent la femme. Hors le liquide blanchâtre évacué au cours des rapports sexuels est un ensemble. Il y a la prostate secrète, les vésicules séminales et les testicules. Donc c’est tous ces mélanges-là qui sortent au cours de rapports sexuels. Parfois il arrive qu’il n’y a aucun spermatozoïde et pour concevoir, il faut la présence de spermatozoïdes. Donc, ils ne doivent pas confondre éjaculation et conception. Tu peux être infertile et éjaculer.

Un dernier message ?

Il faut que les hommes arrêtent de penser que c’est seulement les femmes qui peuvent être infertiles. Lorsqu’il y a une absence de conception, le couple doit consulter un médecin au même moment afin de régler le problème.