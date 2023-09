Les organisateurs du prestigieux Festival des arts de Badiar (Festab), ont annoncé à travers un point de presse ce samedi 09 septembre 2023 la tenue dudit festival prévu du 13 au 16 décembre 2023 à Koundara. Au menu de la deuxième édition, plusieurs activités dont des formations sur la diversité ethnique, la paix et la cohésion sociale, l’entrepreneuriat jeune, des sensibilisations sur les dangers de l’immigration clandestine.

Selon le commissaire général du Festival, M’wagué Djibril, le Festab est une activité artistique et culturelle qui témoigne de la richesse du patrimoine culturel de Koundara dans sa globalité. Cette deuxième édition du Festival des arts du Badiar, dénommée FESTAB2, se tiendra du 13 au 16 décembre 2023, à Koundara.

De nombreuses activités sont prévues au menu du Festab2. Il s’agit de :

-La vulgarisation des diversités ethniques et linguistiques de la préfecture ;

-La reconnaissance de certaines communautés dont les cultures, très authentiques pourtant restent ignorées encore au niveau national ;

-La valorisation de ces communautés dont les membres éprouvent d’énormes difficultés quant à l’obtention des documents administratifs (carte d’identité nationale, passeport, extrait d’acte de naissance et autres certificats) et à leur émergence dans la société guinéenne ;

-La promotion de la paix et la cohabitation pacifique ;

-La promotion de la scolarisation des enfants;

-La protection de l’environnement et la promotion de la biodiversité ;

-La sensibilisation sur l’immigration et la formation sur l’entreprenariat jeune et le respect du genre.

À cela s’ajoute une foire d’exposition qui sera ouverte pendant 8 jours à partir du 25 décembre 2023, une façon de permettre aux artisans de vendre et de faire profit.

La préfecture de Koundara est située au Nord-ouest de la Guinée, elle est limitée à l’Est par la préfecture de Mali, au Nord par la République du Sénégal, à l’Ouest par la Guinée Bissau et au Sud par la préfecture de Gaoual. Elle couvre une superficie de 5 500 Km2 pour une population de 129 974 habitants. La population est répartie entre 6 Communes Rurales et une Commune Urbaine. C’est une Préfecture cosmopolite regroupant plus d’une dizaine des groupes ethniques.