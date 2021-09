Depuis que le putsch a eu lieu dimanche 05 septembre 2021, le parti au pouvoir est divisé. Pour l’ancien ministre Alhousseyni Makanera Kake, depuis le début de la campagne pour le changement de la constitution et le troisième mandat du président, la prise du pouvoir par l’armée était visible. Puisque selon lui, les anciens cadres ont trahi Alpha Condé et le peuple de Guinée.

« Quand on a commencé à travailler pour la continuation du mandat du président Alpha Condé et pour l’adoption de la nouvelle constitution, on a fait un pacte de candidature et de gouvernance qui comprenait entre autres: la lutte contre la corruption, le clientélisme, la sédentarisation des cadres et tous les maux dont nous étions engagé à lutter contre. Une fois au pouvoir malheureusement certains cadres ont pris en notage le président. Nous n’avons pas pu enclencher.(…) A l’assemblée nationale quand il y a eu coup d’État (…) j’ai dit que nous avons trahi le président et le peuple de Guinée. Nous ne méritons plus notre salaire. La situation ne pouvait pas continuer. Deux ou trois personnes prennent plus d’une centaine de milliards en ouvrant des chantiers de construction partout, à moins de 2km, des nourrissons meurent pour faute de couveuse qui coûtent 4 000 Euros. Certains ce contentent d’être complices espérant avoir des miettes. Notre régime n’a plus d’avenir» regrette l’ex député.

Plusieurs observateurs estiment qu’Alpha Condé doit être jugé pour répondre de ses actes. Puisque depuis son arrivée au pouvoir en 2010 plus de 250 personnes ont perdu la vie. Selon Makanera kake, comme le putschiste a annoncé que justice est la boussole, donc elle est libre de sa prise de décision par rapport à l’inculpation d’Alpha Condé ou pas. « Si on est légaliste et républicain seule la justice à la vérité légale. Le CNRD a dit que la justice est la boussole. Si on doit l’inculper (Alpha Condé), le juge est indépendant. C’est un citoyen. Ce n’est pas à nous de décider s’il doit sortir ou pas. S’il est libre c’est à lui de choisir s’il doit sortir ou rester. S’il n’est pas inculpé qu’on lui donne la liberté. Maintenant il y a eu des tueries. Moi, je suis pour qu’il y ait la justice en Guinée. Qu’il s’applique a tous les Guinéens, pas seulement au régime d’Alpha Condé, mais même le régime avant Alpha Condé » a-t-il conclu ce vendredi dans l’émission »Mirador ».