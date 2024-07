La Coordination nationale du FNDC a annoncé avec consternation le “kidnapping” de son coordinateur national, Oumar Sylla, alias « Fonikè Menguè », et de Mamadou Billo Bah, responsable des antennes et de la mobilisation, dans la nuit du mardi 9 juillet 2024. Ce rapt a été perpétré par un groupe de militaires encagoulés et certains en tenue civile, lourdement armés.

Selon les informations fournies par le FNDC, Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah ont été emmenés vers une destination inconnue.

Un “Kidnapping” au contexte explosif

Ce kidnapping survient quelques jours après l’annonce de la mobilisation citoyenne du FNDC pour le rétablissement des fréquences des médias retirées et contre la détérioration des conditions de vie des Guinéens, notamment en raison de la conjoncture de l’électricité et d’autres impairs de la transition.

“La Coordination nationale du FNDC condamne fermement le kidnapping des leaders du mouvement”, qu’elle qualifie de “violation flagrante des procédures d’interpellation en vigueur”. Et elle tient le CNRD pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah.

Face à cette situation, le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser pour défendre leurs libertés et leur dignité, mises à mal par “une junte aux abois”.