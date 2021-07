Insécurité, on en parle encore au Fouta, dans la nuit de vendredi à ce samedi 10 juillet 2021 un jeune conducteur de taxi moto âgé d’une vingtaine d’année a été assassiné par des inconnus au quartier Guemé. Le corps de la victime, Abdramane Bah originaire de la Ley-Koubi dans la sous-préfecture de Sintaly à été découvert ce matin sur les lieux du crime.

Mamadou Diouma Barry est le Responsable CNTG du syndicat des taxis motos de Pita: « Selon les témoins, l’acte s’est produit vers 2h du matin, car ils sont entendu un coup de feu, on nous informé et nous sommes partis sur les lieux du crime, la balle a été tiré à la tête et son son crâne était éparpillé. La police, la gendarmerie et l’hôpital étaient venu également faire leur travail et le corps nous a été rendu à 10h ,c’est à 12h qu’on l’a inhumé. Pour le moment on a aucun suspect, nous ne sommes pas en sécurité ».

Nenan Amadou Yéro Bah, mère de la victime joint au téléphone parle des derniers échanges qu’elle a eu avec son fils dont elle était proche, «je vivais avec lui au village, il part travailler et revient dormir ici, c’est après la prière de 16h qu’on s’est vu pour la dernière fois hier, je lui demandais de manger et de faire rentrer les troupeaux alors que moi je partais à un mariage, à la prière du crépuscule, il m’a rappelé pour me dire qu’il part travailler qu’il a fait ce que je lui avait dit de faire, je lui ai souhaité bonne chance, il est célibataire sans enfant, il s’occupait bien de moi je me demande pourquoi ils l’ont tué» a conclut sa maman chez qui la douleur se sentait dans la voix.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé