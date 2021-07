Clôture à Conakry, ce samedi 10 juillet 2021, du projet d’appui à la réduction de l’instrumentalisation liée aux violences politico-sociales des jeunes conducteurs de motos taxis lors des manifestations violentes.

C’est une initiative du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle vise à transformer les jeunes conducteurs de motos taxis issus des zones conflictogènes en agents de pacification avant, pendant et après les élections à travers leurs capacités en matière de gestion de conflits, la valorisation et la professionnalisation de leurs métiers .

Mohamed Abba, responsable programme et État de droit au PNUD revient sur l’objectif de la rencontre: « Ce projet vise la réduction et l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis en faisant d’eux des acteurs et des vecteurs de la consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale au sein de leurs communautés. Cette cérémonie consiste aussi à amener les parties prenantes à faire des engagements sur la base des recommandations formulées et faire des déclarations publiques en faveur de la non utilisation des jeunes conducteurs de motos taxis dans les manifestations violentes. »

Publicité

Il a ensuite exhorté les participants à mettre à profit « les engagements des parties prenantes afin de traduire dans les faits la non instrumentalisation des conducteurs de motos taxis lors des manifestations. »

Prenant la parole, le représentant du syndicat des motos taxis s’est réjoui de cette initiative. Elhadj Mamadou Yaya Baldé promet de mener plus de sensibilisation afin de mieux organiser le secteur des motos taxis: « Notre engagement est inconditionnel à compagner ce projet qui ne fait que nous appuyer à mieux organiser les conducteurs de motos taxis et qui nous a facilité la tâche à défendre les intérêts moraux et matériels de nos jeunes conducteurs. A partir de maintenant nous nous engageons de plus à sensibiliser et accompagner toutes les formations des jeunes conducteurs. »

Dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeune Assiatou Baldé, a, au nom du gouvernement, à remercié les partenaires pour cette initiative: « A cette heureuse occassion, je remercie les leaders et instances dirigeantes des formations politiques pour leur sens élevé de compréhension et de volonté manifeste pour l’accompagnement et l’encadrement des jeunes qui constituent le présent et l’avenir de ce pays. »

Le représentant de la sécurité routière, Mamadouba Camara, Directeur général adjoint de la Police nationale, à réitéré sa disponibilité à travailler avec les partenaires.

« Je souhaite que d’autres organisations emboîtent le pas pour pérenniser les présents acquis qu’ils ont eu à recevoir dans ce programme », a-t-il ajouté.

Une déclaration en faveur de la non utilisation des jeunes conducteurs de motos taxis dans les manifestationsviolentes a été signée par toutes les parties prenantes, à savoir des partis politiques, des organisations de motos taxis, des agents de la sécurité routière et l’Administration publique.