Condamnation de Sékou Keïta : le parquet de Dixinn « partiellement satisfait », envisage de faire appel

Quelques heures après le verdict rendu dans l’affaire de fraude présumée au concours de recrutement des auditeurs de justice, le parquet près le Tribunal de première instance de Dixinn se dit « partiellement satisfait » de la décision rendue contre Sékou Keïta et Maciré Camara.

Le substitut du procureur près le TPI de Dixinn, Fanka Oularé, a réagi au jugement qui a condamné Sékou Keïta, conseiller en communication au ministère de la Justice, à un an d’emprisonnement et 2 millions de francs guinéens d’amende. Maciré Camara, candidate au concours, a pour sa part été condamnée au paiement de 2 millions de francs guinéens d’amende et interdite de participer au concours d’auditeur de justice pendant cinq ans.

Pour le parquet, ces sanctions restent en deçà des réquisitions formulées à l’audience. « Nous sommes partiellement satisfaits de la décision, puisque nous avons requis une peine d’emprisonnement de deux ans ferme contre les deux prévenus, compte tenu de la gravité des faits », a expliqué Fodé Oularé.

Le représentant du ministère public relève notamment la différence entre les réquisitions et les peines finalement prononcées par le Tribunal. « Le juge a estimé que la prévenue Maciré devait être condamnée au paiement d’une amende simplement de 2 millions, et que M. Sékou Keïta, non seulement à une peine d’emprisonnement d’un an, mais aussi et surtout au paiement d’une amende de 2 millions. »

Selon le substitut du procureur, cette décision est différente de celle sollicitée par le parquet au terme des débats. « C’est tout à fait contraire aux réquisitions que nous avons présentées », a-t-il déclaré.

Après le prononcé du verdict, le parquet n’exclut pas de contester la décision devant la juridiction d’appel. Fodé Oularé précise toutefois qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à ce stade. « Nous envisageons véritablement, après concertation, de voir s’il faut relever appel contre cette décision ou pas. »

Cette éventuelle décision sera prise après une concertation interne et devra, selon lui, être soumise à l’appréciation de la hiérarchie du parquet. « Tout sera décidé après une concertation interne, bien entendu avec l’aval de la hiérarchie », a-t-il conclu.