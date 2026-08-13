Justice : Béla Bah déféré devant le TPI de Dixinn

Après plusieurs jours de garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), l’activiste Béla Bah a été déféré ce jeudi 13 août 2026 devant le Tribunal de première instance de Dixinn.

Selon nos informations, Béla Bah se trouve actuellement (16h) dans les locaux de cette juridiction, où il doit être présenté à un juge.

À l’issue de son interrogatoire, le magistrat compétent devra décider de la suite à donner à la procédure. L’activiste pourrait être remis en liberté ou faire l’objet d’une inculpation et d’une mesure judiciaire.

Ce déferrement intervient alors que, dans une sortie médiatique mardi 11 août, le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, avait affirmé avoir pardonné à Béla Bah pour les propos qui lui sont reprochés.

Le chef religieux avait également appelé les autorités à faire preuve de clémence et à ne pas maintenir l’activiste en détention en son nom.

Pour l’heure, la décision du juge reste attendue.