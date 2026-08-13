Mali : 82 militaires libérés après trois mois de captivité

L’État-Major Général des Armées du Mali a annoncé, ce jeudi 13 août 2026, la libération de 82 éléments des Forces armées maliennes (FAMa), capturés depuis le 25 avril dernier par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM/FLA.

Ces militaires avaient été pris en otage à la suite des attaques coordonnées du 25 avril 2026. Selon les informations rapportées par Maliweb, ces offensives avaient été menées conjointement par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda) et les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA).

Les attaques avaient ciblé simultanément plusieurs localités, notamment Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao, Bourem et Kidal. À Kati, le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, avait trouvé la mort dans une explosion.

La situation avait également conduit l’armée malienne à se replier de Tessalit et de Kidal.

Dans ces zones, plusieurs soldats avaient été capturés par des insurgés arrivés en nombre et disposant, selon les informations rapportées, d’importants moyens militaires.

Près de quatre mois après leur capture, les 82 militaires sont désormais libres. Dans son communiqué, l’État-Major précise qu’ils « sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents ».

Selon l’État-Major, leur libération est le résultat d’un processus engagé depuis leur capture. « Cette libération est l’aboutissement d’un processus engagé dès leur capture, ayant fait l’objet d’une planification rigoureuse et de la mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d’opération», dit-il, soulignant la détermination constante du commandement « à ne ménager aucun effort pour retrouver et ramener les nôtres, quelles que soient les circonstances.»

L’armée rend également hommage au « courage, à la résilience et à la dignité » des militaires durant leur captivité.